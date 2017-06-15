Гройсман считает, что проблему мусора из Львова можно решить за пару месяцев

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Четверг, 15 июня 2017, 09:34

Премьер Владимир Гройсман в ответ на возмущение мэра Львова Андрея Садового заявляет, что для решения проблемы мусора должен быть построен новый полигон.

Об этом он написал в своем Facebook в ответ на пост Садового.

"Хочу объяснить, в чем заключается, на мой взгляд, решение мусорной проблемы для Львова. Все просто. Надо начать делать новый полигон, и это требует только несколько месяцев. Земельный участок Львову отводился уже дважды. Средства у Львова благодаря децентрализации есть - только у 0,5 млрд грн лежит на депозите. За эти деньги можно золотой полигон сделать! Параллельно можно разрабатывать и более долгосрочные проекты. Надо только начать что-то делать", - написал Гройсман.

"Когда господин Андрей говорит, что ожидал от меня адекватной реакции, то очевидно имел в виду, что я снова буду обращаться к другим городских головам, чтобы они временно приняли львовский мусор. Если господин Андрей Садовый забыл, то я это делаю все это время почти каждые две недели", - добавил премьер.

Он пожаловался, что когда говорит Садовом "самому подключиться к этому, то в ответ слышу - тебе они не откажут, а я перед ними на колени становиться не буду".

"Да, мне не отказывают, но спрашивают - как надолго. И мне все сложнее найти ответ, потому что никаких действий со стороны господина Садового никто не видит", - отметил Гройсман.

"Я просил за участки для него - не подходят. Я просил заняться самым неотложными проблемами Грибовицкой свалки, чтобы не допустить новых трагедий, а люди увидели, что есть намерение что-то для них сделать, и может тогда пошли на встречу - в результате этим занимался ГСЧС и вице-премьер Кистион. О том, что за французский проект, которым так гордится господин Андрей, но который не решает проблему сейчас, я договаривался, когда был прошлой осенью во Франции, господин Андрей почему-то молчит", - отметил Гройсман.

"Так я хочу еще раз задать вопрос - что еще я должен сделать? В чем должна заключаться мой адекватный ответ?" - спросил он.

Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе. Садовый ответил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Темы: Львов Садовый
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IP: 195.78.69.---Alex191715.06.2017 10:01
Садовому вместо того, чтобы бегать на дни рождения Януковича, строить себе дворец и все украденное оформлять на жену, можно было построить не один мусороперерабатывающий и мусоросжигающий завод, а теперь пусть складирует его возле своего дома, а не развозит по всей стране!
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