Гройсман вважає, що проблему львівського сміття можна вирішити за кілька місяців

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Четвер, 15 червня 2017, 09:34

Прем'єр Володимир Гройсман у відповідь на обурення мера Львова Андрія Садового заявляє, що для вирішення проблеми сміття має бути побудований новий полігон.

Про це він написав у своєму Facebook у відповідь на пост Садового.

"Хочу пояснити, в чому полягає, на мій погляд, вирішення сміттєвої проблеми для Львова. Все просто. Треба розпочати робити новий полігон, і це вимагає лише декілька місяців. Земельна ділянка Львову відводилась уже двічі. Кошти у Львова завдяки децентралізації є - тільки біля 0,5 млрд грн лежить на депозиті. За ці гроші можна золотий полігон зробити! Паралельно можна розробляти і більш довгострокові проекти. Треба лише почати щось робити", - написав Гройсман.

"Коли пан Андрій каже, що очікував від мене адекватної реакції, то очевидно мав на увазі, що я знову буду звертатись до інших міських голів, щоб вони тимчасово прийняли львівське сміття. Якщо пан Андрій Садовий забув, то я це роблю весь цей час майже кожні два тижня", - додав прем'єр.

Він поскаржився, що коли говорить Садовому "самому підключитись до цього, то у відповідь чую - тобі вони не відмовлять, а я перед ними на коліна ставати не буду".

"Так, мені не відмовляють, але питають - як на довго. І мені все складніше знайти відповідь, бо жодних дій з боку пана Садового ніхто не бачить", - зазначив Гройсман.

"Я просив за ділянки для нього - не підходять. Я просив зайнятись найневідкладнішим проблемами Грибовицького сміттєзвалища, щоб не допустити нових трагедій, а люди побачили, що є намір щось для них зробити, і може тоді пішли на зустріч - в результаті цим займався ДСНС і віце-прем'єр Кістіон. Про те, що за французький проект, яким так гордиться пан Андрій, але який не вирішує проблему зараз, я домовлявся, коли був минулої осені у Франції, пан Андрій чомусь мовчить",  - зазначив Гройсман.

"То я хочу ще раз задати питання - що ще я маю зробити? В чому має полягати моя адекватна відповідь?" – спитав він.

Раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті. Садовий відповів, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Читайте також: "Львів SOS: підсумки сміттєвого року" та "Замкнене коло львівського сміття"

Теми: Львів Садовий
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