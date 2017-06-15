Большинству россиян нравится политика РФ под санкциями

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Четверг, 15 июня 2017, 13:00

Большинство россиян по-прежнему уверены, что РФ должна продолжать свою политику, несмотря на западные санкции.

Об этом говорится в сообщении российского "Левада-Центра".

Сейчас так считают 70% россиян против 65% в ноябре 2015 года,

Согласно результатам опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, искать компромисс и идти на уступки, чтобы выйти из-под санкций, предлагает каждый пятый (19% против 26% в 2015 году).

 

Затруднились с ответом 10% участников опроса.

В том, что Европейский Союз летом этого года продлит санкции против России, не сомневается каждый второй (57%).

Почти одинаковое количество респондентов верят в то, что санкции не будут продолжаться (20%) или затрудняются с прогнозом на этот счет (22%).

Украинская правда

Темы: Росcия санкции
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