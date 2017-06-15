Більшості росіян подобається політика РФ під санкціями

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Четвер, 15 червня 2017, 13:00

Більшість росіян, як і раніше, впевнені, що РФ повинна продовжувати свою політику, незважаючи на західні санкції.

Про це йдеться у повідомленні російського "Левада-Центру".

Зараз так вважають 70% росіян проти 65% в листопаді 2015 року,

Згідно із результатами опитування, проведеного 19-22 травня серед 1600 чоловік в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ, шукати компроміс і йти на поступки, щоб вийти з-під санкцій, пропонує кожен п'ятий (19% проти 26% в 2015 році).

 

Вагалися з відповіддю 10% учасників опитування.

У тому, що Європейський Союз влітку цього року продовжить санкції проти Росії, не сумнівається кожен другий (57%).

Майже однакові частки респондентів вірять в те, що санкції не будуть продовжуватися (20%) або вагаються з прогнозом на цей рахунок (22%).

Українська правда

Теми: Росія санкції
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