Путин видит развитие русофобии в США

Президент России Владимир Путин считает, что в Соединенных Штатах Америки развивается русофобия, тогда как для россиян американцы – не враги.

На прямой линии 15 июня на связь с Москвой вышел американский блоггер Джереми Боулинг из Аризоны, который назвал себя большим поклонником Путина.

"Я очень пророссийский… Как американец, который видит бешенную русофобию в своей стране, (хочу спросить) какой совет Вы бы мне дали, чтобы четко прояснить ситуацию, чтобы помочь американцам понять, что Россия – не враг", – заявил мужчина по-английски.

Путин ответил: "Я знаю настроения наших людей: мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия – в двух мировых войнах были союзниками".

"Российская империя в свое время сыграла значительную роль в обретении Соединенными Штатами своей независимости и поддерживала Соединенные Штаты", – заявил президент РФ.

"То, что сейчас развивается русофобия в США,– мы это видим. Мы считаем, что это – результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы", – сказал Путин.

"Я не считают себя вправе давать Вам какие-то советы. Хочу Вас поблагодарить за эту позицию. Мы знаем, что в Соединенных Штатах у нас очень много друзей – мне об этом говорили американские коллеги, да и опросы общественного мнения , во всяком случае, месячной давности ,говорят о том, что у нас много там друзей", – добавил он.

При этом Путин отметил, что "истерия в средствах массовой информации наверняка влияет на умонастроения".

"Но уверяю Вас, что и в России очень много людей, которые с большим уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что наши отношения, в конечном итоге, придут в нормальное состояние. В чем мы крайне заинтересованы. И мы, и Соединенные Штаты", – сказал он

Позже на замечание главреда "Независимой газеты" Константина Ремчукова о том, что нарастает запрос на улучшение отношений с США, Путин сказал, что Россия может сотрудничать с Америкой в контроле за нераспространением оружия массового уничтожения, борьбе с бедностью, борьбе с экологическими проблемами, по "горячим точкам".

"Мы знаем сейчас позицию действующей Администрации (Дональда Трампа) по поводу Парижских соглашений. Но президент Трамп же не отказывается вести дискуссию на эту тему. И сейчас начать с ним ругаться, обмениваться колкостями, обижать друг друга, оскорблять – это самый плохой путь. Тогда мы вообще ни до чего не договоримся, а без Соединенных Штатов о чем-то договариваться в этой сфере бессмысленно", – сказал Путин.

Кроме того, по мнению российского лидера, бедность – "один из источников радикализма и терроризма в некоторых регионах мира". "И нам вместе нужно решить, что с этим делать", – добавил он.

Алена Рощенко, УП