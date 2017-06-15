Пункты пропуска на границе с РФ готовы осуществлять биометрический контроль

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Четверг, 15 июня 2017, 18:40

Пункты пропуска на границе с Россией оборудованы средствами биометрического контроля и дополнительного их обустройства в случае введения въезда в Украину граждан РФ по биометрическим паспортам не потребуется.

Об этом сообщил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Бидыло.

"У нас все пункты пропуска оборудованы средствами биометрического контроля", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Как сообщалось, ранее идею ввести въезд в Украину для граждан РФ по биометрическим паспортам поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Восточное региональное управление осуществляет пограничный контроль в пунктах пропуска для воздушного сообщения в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и морских пунктах пропуска "Мариуполь-порт", "Азовсталь", "Мариупольский СРЗ" на территории Донецкой области.

В связи с агрессией со стороны РФ Восточное региональное управление не контролирует 461,2 км госграницы в пределах Донецкой и Луганской областей.

С сентября 2014 года подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины осуществляют контроль линии соприкосновения в зоне проведения АТО протяженностью 415 км.

Интерфакс-Украина

Темы: Росcия паспорт
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