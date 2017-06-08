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Крымчане получают биометрические паспорта как остальные украинцы

Четверг, 8 июня 2017, 19:13

В Государственной миграционной службе Украины заявляют, что ко всем гражданам, которые имеют украинский паспорт, применяется единая процедура выдачи биометрического документа.

Об этом сказал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, передает DW.

По его словам Миграционная служба действует в соответствии с инструкциями, прописанными в постановлении правительства, принятом еще в мае 2014 года.

"...просим принести дополнительные документы, чтобы можно проверить информацию по ведомственным информационным системам", - сказал Гунько.

По его словам, чем больше дополнительных документов человек может собрать, тем быстрее сможет получить свой биометрический паспорт.

Как пишет издание, на практике никаких трудностей с оформлением паспорта не возникло у блоггера из Феодосии Лины Удовик (Бучнев).

"Она откровенно признается, что имеет два паспорта - российский и украинский, а недавно еще и получила в Украине заграничный биометрический паспорт", - говорится в статье.

Крымчанка об этом написала так: "Безвизовый режим - это лишь малая компенсация от Украины за те неудобства, которые испытывают жители Крыма. С паршивой овцы хоть шерсти клок. К тому же, крымчане 23 года страдали от украинизации. Украина должна это компенсировать".

В Миграционной службе указывают, что нет оснований запрещать получать паспорт таким гражданам.

"Они граждане Украины. По закону мы не имеем оснований отказывать в выдаче заграничного паспорта. Другой вопрос, смогут ли эти люди пересечь границу. Это вопрос уже к сотрудникам правоохранительных органов", - отметил Гунько.

Также в статье отмечается, что президент Украины Петр Порошенко делает по этому поводу "противоречивые заявления".

Как известно, в декабря 2016 года Порошенко заявлял, что выезд за границу в режиме "безвизовый режим" возможен лишь с биометрическим паспортом.

"Я не исключаю, что некоторые из жителей Донбасса и Крыма сможет получить биометрические паспорта, но этот случай будет рассматриваться отдельно", - отметил президент.

А уже в мае 2017 года поручил решить вопрос с обеспечением граждан Украины, находящихся на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму, возможностью получить загранпаспорта старого образца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымЕвропапаспорт безвизвизы
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