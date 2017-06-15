В Мариуполе полицейский за 15 тыс обещал получение водительских прав

427 просмотров
0
Четверг, 15 июня 2017, 23:41

В Мариуполе в получении взятки в сумме 15 600 грн разоблачили работника полиции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что работник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом способствовал незаконной выдачи гражданам (которым запрещено их получать) водительских прав.

За свои "услуги" милиционер требовал неправомерную выгоду.

Полицейского уличили в четверг при получении 15600 грн взятки.

Сейчас решается вопрос о его задержании.

Украинская правда

Темы: коррупция полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ЕБРР борьбу с коррупцией в Украине сравнили со спортивной рыбалкой 15 июня 2017, 20:29
В полиции заявляют, что поймали двух "оборотней в погонах" 15 июня 2017, 16:53
Антикоррупционная прокуратура "против" международных закупок лекарств и "за" врача Протаса 15 июня 2017, 14:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: На территории Киево-Печерской лавры - более десяти незаконных строек
МИД требует, чтобы Чийгозу позволили увидеться с тяжело больной мамой
Суд снял ограничения на вывоз вещей из Крыма
Предполагаемый организатор покушения на Черновол повесился сам – прокуратура
Все новости
Почет разнообразию

Как это – создавать семью лесбиянкам

Видео

Три события фестиваля Porto Franko, которые нельзя пропустить