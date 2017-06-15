В Мариуполе полицейский за 15 тыс обещал получение водительских прав
В Мариуполе в получении взятки в сумме 15 600 грн разоблачили работника полиции.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Правоохранители установили, что работник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом способствовал незаконной выдачи гражданам (которым запрещено их получать) водительских прав.
За свои "услуги" милиционер требовал неправомерную выгоду.
Полицейского уличили в четверг при получении 15600 грн взятки.
Сейчас решается вопрос о его задержании.
Украинская правда
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