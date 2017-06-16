Климкин обещает идеи об отмене роуминга с ЕС уже осенью
Украина готовит конкретные идеи по отмене платы за роуминг в мобильной связи в странах ЕС и представит их до саммита Восточного партнерства.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Украина в рамках Восточного партнерства впервые подняла тему относительно отмены роуминга и сначала в это никто не верил. Я надеюсь, что к саммиту Восточного партнерства мы придем с конкретными идеями относительно этого",- сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Швеции и Литвы в четверг в Киеве.
Климкин также сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос снижения стоимости обучения для украинских студентов за рубежом.
Как сообщалось, 10 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг.
По его словам, также ведется работа по введению доступных транспортных сообщений между Украиной и ЕС, привлечению лоукостов, увеличению способностей пограничных пунктов пропуска.
Саммит стран Восточного партнерства запланирован на 24 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.