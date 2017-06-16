Клімкін обіцяє ідеї про скасування роумінгу з ЄС вже восени

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П'ятниця, 16 червня 2017, 08:45

Україна готує конкретні ідеї щодо скасування плати за роумінг в мобільного зв'язку в країнах ЄС і представить їх до саміту Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Україна в рамках Східного партнерства вперше підняла тему щодо скасування роумінгу і спочатку в це ніхто не вірив. Я сподіваюся, що до саміту Східного партнерства ми прийдемо з конкретними ідеями щодо цього", - сказав він в ході спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ Швеції та Литви в четвер у Києві.

Клімкін також повідомив, що на даний час обговорюється питання зниження вартості навчання для українських студентів за кордоном.

Як повідомлялося, 10 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що українська сторона веде переговори з ЄС про скасування плати за мобільний роумінг.

За його словами, також ведеться робота по введенню доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС, залучення лоукостів, збільшення здібностей прикордонних пунктів пропуску.

Саміт країн Східного партнерства запланований на 24 листопада.

Інтерфакс-Україна

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