Суд оккупантов оставил под стражей украинского активиста Балуха
Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха без удовлетворения, срок содержания остался прежним – до 21 августа.
Об этом сообщает в пятницу "Крым.Реалии".
В ходе заседания адвокат Дмитрий Динзе отметил, что комплексная экспертиза по делу скорее всего не будет закончена до истечения предельно допустимого срока судебного процесса. Также он подчеркнул отсутствие доказательств у стороны обвинения относительно оснований содержания под стражей Балуха.
Сам активист назвал происходящее "оксюмороном" и потребовал показать ту шкалу социальной устойчивости, по которой его держат за решеткой.
На предыдущем заседании суд также оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Балуха о содержании его под стражей до 4 сентября. При этом суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа.
24 мая МИД Украины выступил с осуждением продления ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отверг любые обвинения в его адрес.
Напомним, Владимир Балух вывесил в Крыму над своим домом в селе флаг Украины.
С тех пор началось его преследование.
8 декабря 2016 года ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.
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