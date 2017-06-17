Трамп обнародовал финансовую декларацию за 2016 год

Президент США Дональд Трамп представил свою финансовую декларацию за 2016 год.

Документ был обнародован Управлением по вопросам этики, передает CNN.

Декларация на 98 страницах охватывает период с января 2016 по 15 апреля 2017 года.

Так, в ней говорится, что Трамп получил 288 млн долларов за свои гольф-клубы.

Курорт Мар-а-Лаго во Флориде принес ему 37,2 млн долларов. Отмечается, что по сравнению с данными декларации за 2015 год, доход от курорта увеличился на 7,4 млн.

Также Трамп получил 19,7 млн долларов прибыли от его отеля в Вашингтоне Trump Hotel.

Еще около 7 млн долларов составил гонорар Трампа за книги. 11 млн он получил за конкурс "Мисс Вселенная".

Кроме того Трамп получил 84 тыс. долларов пенсии от Гильдии киноактеров.

Как пишет СNN, согласно законодательству, Трамп мог не обнародовать свою финансовую декларацию до следующего года.

Белый дом заявил, что Трамп "приветствовал возможность" подать отчет "добровольно".