Сутки в АТО: 67 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, трое ранены

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Суббота, 17 июня 2017, 07:37

Ситуация в зоне АТО остается сложной, на отдельных участках обстановка обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Всего за сутки боевики 67 раз открывали огонь, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

На Приморском направлении террористы 21 раз открывали огонь.

"Здесь противник вчера из минометов калибра 120 мм обстреливал оборонительные укрепления ВС Украины вблизи Богдановки. Из 82 мм минометов бил неподалеку Красногоровки", - говорится в сообщении.

Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров сепаратисты били по опорным пунктам ВСУ в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Талаковки и Новотроицкого.

На Донецком направлении боевики били 17 раз.

По силам АТО в пригороде Авдеевки террористы били из танков, минометов различных калибров и других, менее мощных огневых средств.

Также с наступлением сумерек боевики интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, украинские оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и западнее Троицкого. Кроме того ​​из гранатометов различных модификаций они вели огонь в районе Песков. Неподалеку Опытного "работал" снайпер.

На Луганском направлении зафиксировано 29 обстрелов.

"В частности, ситуация несколько обострилась вновь в районе Бахмутской трассы, где захватчики активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия наши опорные пункты вблизи Новотошковского и Крымского", - отметили в штабе.

Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения сепаратисты также открывали огонь по бойцам сил АТО возле Новоалександровки. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики били неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого.

Темы: АТО Вооруженные силы
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