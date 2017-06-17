Доба в АТО: 67 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, троє поранені

31 перегляд
0
Субота, 17 червня 2017, 07:37

Ситуація в зоні АТО залишається складною, на окремих ділянках обстановка загострилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Всього за добу бойовики 67 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

На Приморському напрямку терористи 21 раз відкривали вогонь.

"Тут противник вчора з мінометів калібру 120 мм обстрілював оборонні укріплення ЗС України поблизу Богданівки. З 82-мм мінометів бив неподалік Красногорівки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів сепаратисти били по опорних пунктах ЗСУ в районі Широкиного, Водяного, Павлопіля, Чермалика, Талаківки і Новотроїцького.

На Донецькому напрямку бойовики били 17 разів.

По силах АТО в передмісті Авдіївки терористи били з танків, мінометів різних калібрів та інших, менш потужних вогневих засобів.

Також з настанням сутінків бойовики інтенсивно обстрілювали з мінометів, в тому числі і заборонених, українські оборонні укріплення в районі Верхньоторецького, Новгородського, Луганського та західніше Троїцького. Крім того з гранатометів різних модифікацій вони вели вогонь в районі Пісків. Неподалік Опитного "працював" снайпер.

На Луганському напрямку зафіксовано 29 обстрілів.

"Зокрема, ситуація дещо загострилась знову в районі Бахмутської траси, де загарбники активно обстрілювали з мінометів, озброєння танків, гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти поблизу Новотошківського та Кримського", - відзначили в штабі.

Кілька разів з мінометів, БМП і піхотного озброєння сепаратисти також відкривали вогонь по бійцях сил АТО біля Новоалександрівки. Зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики били неподалік Станиці Луганської, Донця, Троїцького, Новозванівки і Жовтого.

Теми: АТО Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У п'ятницю в зоні АТО загинув український військовий – штаб 16 червня 2017, 18:55
Курченко продає українське вугілля з зони АТО до Туреччини 16 червня 2017, 13:29
За час АТО загинули 2696 українських військових – Міноборони 16 червня 2017, 13:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: 67 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, троє поранені
Адвокат: У справі про розстріли на Майдані опитано до 70% свідків
Підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова посадили під арешт
Порошенко доручив підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування
Усі новини
Інфокарти

Нові правила парковки. До чого слід готуватись водіям

Фото

Спільні простори і тотальне стеження: якими будуть офіси майбутнього