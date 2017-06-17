В Киеве ликвидировали "конверт" с оборотом более 150 миллионов

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Суббота, 17 июня 2017, 13:13

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева, оборот "конверта" превысил 156 млн гривен.

Об этом 17 июня сообщили в прокуратуре Киева.

В ходе расследования была установлена группу лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании - всего установлено 15 - предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям.

"Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют участниками "конверта" осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют", - отметили в прокуратуре.

За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн. гривен.

С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.

Темы: Киев деньги
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