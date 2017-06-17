У Києві ліквідували "конверт" з обігом понад 150 мільйонів

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам переважно з міста Києва на загальну суму понад 156 мільйонів гривень.

Про це 17 червня повідомили у прокуратурі м.Києва.

У ході розслідування було встановлено групу осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії - загалом встановлено 15 - надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам.