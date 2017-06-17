У Києві ліквідували "конверт" з обігом понад 150 мільйонів

438 переглядів
0
Субота, 17 червня 2017, 13:13

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам переважно з міста Києва на загальну суму понад 156 мільйонів гривень.

Про це 17 червня повідомили у прокуратурі м.Києва.

У ході розслідування було встановлено групу осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії - загалом встановлено 15 - надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам.

"Проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур’єрами службовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався у незаконно діючих пунктах обміну валют", - зазначили у прокуратурі. 

За надання вказаних послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.

За результатами проведених 12 обшуків у офісних, складських приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.

Із засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії, вирішується питання про накладання арешту на вилучено майно та грошові кошти.

Теми: Київ гроші
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: На акції проти перейменування проспекту Ватутіна відбулися сутички 16 червня 2017, 21:44
У неділю через "Марш рівності" перекриють рух у центрі Києва 16 червня 2017, 20:20
Головний інспектор Київської митниці, тікаючи від СБУ, спричинив ДТП 16 червня 2017, 18:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко підписав скасування "закону Савченко"
З початку року на Донбасі загинули 47 цивільних - ОБСЄ
Через загострення на Донбасі без води можуть лишитися 750 тисяч дітей - ЮНІСЕФ
Доба в АТО: 67 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, троє поранені
Усі новини
Фото

NASA помітило "бірюзові вихори" у Чорному морі

Фото

Лабрадору Фушіну лише місяць, а він уже поліцейський