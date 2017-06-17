Прокуратура взялась за продажу Курченко угля с оккупированного Донбасса

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Суббота, 17 июня 2017, 16:21

Главная военная прокуратура в субботу начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки "антрацит" под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, в действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

"На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" шахтах и ​​рудниках", - отметила Сарган.

Она добавила, что в дальнейшем, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного указанными террористическими организациями подвижного состава ОАО "Укрзализныци", уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.

Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности.

"По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17.06.2017 г. внесены соответствующие сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование", - отметила Сарган.

Как сообщалось, 16 июня "Экономическая правда" сообщила со ссылкой на источники, что основатель группы "СЕПЕК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения.

По данным издания, сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле, а приобрели системный характер в мае-июне.

Украинская правда

Темы: Курченко уголь
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