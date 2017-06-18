На Львовщине состоялся велопробег в честь Коновальца

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Воскресенье, 18 июня 2017, 00:43

Во Львовской области состоялся велопробег "От Степана к Евгению", посвященный памяти первого проводника Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Велопробег стартовал от памятника Степану Бандере во Львове (памятник Степану Бандере - улица Бандеры - улица Коперника - проспект Свободы - площадь Резни - проспект Черновола - улица Липинского - улица Хмельницкого). Далее велосипедисты проехали через села Большие Грибовичи и Большой Дорошев. Закончился маршрут в селе Зашков, где расположена усадьба Коновальца.

 
Фото: loda.gov.ua
 

Темы: Львов Бандера
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