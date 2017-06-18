ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими

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Воскресенье, 18 июня 2017, 22:35

Возле н.п. Байрак близ оккупированной боевиками Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате инцидента травмы получили два человека. 

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ за 16 июня. 

О происшествии наблюдателям сообщила 55-летняя женщина, которая получила травмы в результате подрыва.

По словами пострадавшей, у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Также она отметила, что они часто пользовались дорогой, на которой произошел инцидент.

По данным сотрудника экстренной службы в Горловке, грузовик подорвался на противотанковой мине.

"На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", - отмечается в отчете.

Темы: ОБСЕ Донбасс Минские соглашения жертвы
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