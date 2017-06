В Лондоне фургон наехал на людей, есть пострадавшие

На севере Лондона фургон наехал на толпу людей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в результате происшествия есть "ряд пострадавшие", однако точное число пострадавших пока неизвестно.

На место происшествия сразу прибыла полиция. Один человек арестован.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ