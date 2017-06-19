В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки

1569 просмотров
0
Понедельник, 19 июня 2017, 12:36

18 июня в зоне проведения антитеррористической операции 6 бойцов получили ранения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 6 наших бойцов получили ранения. Это произошло на донецком направлении во время обстрелов со стороны противника", – сказал представитель АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ рассказали детали нового закона о деоккупации Донбасса 19 июня 2017, 10:56
В Донецкой области пытались взорвать электроподстанцию – полиция 19 июня 2017, 09:59
Сутки в АТО: 47 обстрелов, 6 военных ВСУ ранены 19 июня 2017, 07:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ
Порошенко вылетел к Трампу
В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки
Березюк объявил голодовку
Все новости
День отца

"Забота как работа". Главы из книги Елены Стрельник

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям