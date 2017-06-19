В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки
18 июня в зоне проведения антитеррористической операции 6 бойцов получили ранения.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 6 наших бойцов получили ранения. Это произошло на донецком направлении во время обстрелов со стороны противника", – сказал представитель АТО.
Украинская правда
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