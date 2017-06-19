Парубий объяснил, что с заявлениями об отставке Стеця и Кутового

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий констатирует отсутствие на данный момент решение профильного комитета относительно заявлений об отставке министров Тарас Кутового и Юрия Стеця.



Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.



"Конечно, заявления в Верховной Раде есть. Мною они были зарегистрированы и направлены в комитет на рассмотрение. Решения комитетов на сегодняшний день нет ни по одному, ни по второму", - отметил спикер.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.

По данным источников "Украинской правды", министр аграрной политики и продовольствия подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, которую предлагает правительство.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "уважает решение" Кутового уйти в отставку.

31 мая стало известно, что министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.



Валентина Романенко, УП