Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стець подал в отставку

Среда, 31 мая 2017, 17:28
Юрий Стець
rbc.ua

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Указывается, что 31 мая Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - заявил госсекретарь МИП Украины Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.

Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

По данным УП, перед заявлением Стець сообщил о своем решении президента Петра Порошенко и премьера Гройсмана.

Источники настаивают, что Стець был против этого решения. После запрета российских соцсетей, МИП обнародовало заявление, что не было инициатором запрета, однако поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны.

Источники настаивают, что Стець был против этого решения.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтецьКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Стець
В "Слуге народа" подумывают о ликвидации "Минстеця"
Его команда. Кто входит в избирательный штаб Порошенко
Стець: Для украинских СМИ секретов о моей болезни не осталось
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
Все новости...
Реклама: