Стець подал в отставку

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.



Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.



Указывается, что 31 мая Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Андрею Парубию.



"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - заявил госсекретарь МИП Украины Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.



Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.



По данным УП, перед заявлением Стець сообщил о своем решении президента Петра Порошенко и премьера Гройсмана.



Источники настаивают, что Стець был против этого решения. После запрета российских соцсетей, МИП обнародовало заявление, что не было инициатором запрета, однако поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны.

Источники настаивают, что Стець был против этого решения.



Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду.

Украинская правда