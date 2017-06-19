Одному из руководителей НПЗ Курченко дали 5 лет условно

383 просмотра
0
Понедельник, 19 июня 2017, 17:08

Пошедший на следку со следствием заместитель гендиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Веремеев приговорен к 5 годам тюрьмы с годом испытательного срока.

Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник прокурор Одесской области Олег Жученко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам прокурора, в рамках соглашения Веремеев дал следствию ряд показаний по "делу Курченко", в том числе сообщил о местонахождении некоторых важных для следствия документов, а также о роли части подозреваемых.

Кроме того, рассказал Жученко, в рамках договоренностей замгендиректора должен был компенсировать часть из 2 млрд грн убытков, нанесенных государству.

Относительно конфискации Суворовским районным судом Одессы целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, принадлежащего группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, Жученко сообщил, что в пользу государства поступило имущество стоимостью 200 млн долларов, включая строения площадью 38 тыс. кв. м и 77 га земли.

По словам Жученко, решением суда был конфискован ЦИК Одесского НПЗ и имущество ООО "Газ и энергия Украины", и таким образом завод полностью готов к использованию. Право собственности на конфискованное имущество будет зарегистрировано за Кабинетом министров Украины.

Также, по словам прокурора, оспорить это решение суда, хотя и можно, однако очень сложно. Не могут повлиять на данное решение и суды относительно имущества Одесского НПЗ, так как в данном случае завод выступает как средство совершения преступления.

Следующим шагом в расследовании данного дела Жученко назвал возвращение в пользу государства нефтепродуктов, которые хранились на заводе до конца 2014 года. Та часть нефти, которую вернуть нельзя, по словам прокурора, будет компенсирована в денежной форме.

Как сообщалось, Суворовский районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, в пользу Кабинета министров.

Всего в ходе расследования этого дела прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

Прокуратура Одесской области объявила в розыск бывшего гендиректора и исполнительного директора Одесского НПЗ.

Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Темы: Курченко Одесская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ 19 июня 2017, 13:23
Прокуратура взялась за продажу Курченко угля с оккупированного Донбасса 17 июня 2017, 16:21
Курченко продает украинский уголь из зоны АТО в Турцию 16 июня 2017, 13:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Мининформ обнародовал список сайтов, переданных СБУ для запрета
Кабмину предлагают взять в управление ЛЭО Григоришина
Комитет Рады во второй раз рассмотрит, как расследуют убийство Шеремета
У ГПУ есть свидетели 134 казней, совершенных на Донбассе
Все новости
Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям