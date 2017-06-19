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Суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ

Понедельник, 19 июня 2017, 13:23

Районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, в пользу Кабинета министров.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко", - написал он, добавив, что завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров.

"Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации", - добавил он.

Как известно, 22 апреля по ходатайству прокуратуры судом арестованы бывший заместитель генерального директора по поставкам ПАО "Одесский НПЗ".

Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

Прокуратура Одесской области объявила в розыск бывшего гендиректора и исполнительного директора Одесского НПЗ.

Ранее сообщалось, что сеть АЗС "БРСМ" и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.

Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Украинская правда

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Темы: КурченкоОдесская областьНАБУ
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