Полозов написал российскому омбудсмену ради матери Чийгоза

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Понедельник, 19 июня 2017, 22:56

Адвокат Николай Полозов обратился с письмами к российскому омбудсмену и главе Совета по правам человека при президенте РФ в связи с тем, что суд запрещает заместителю председателя Меджлиса, политзаключенному Ахтему Чийгозу увидеться с его тяжело больной матерью.

Об этом Полозов написал в Twitter.

"В связи с ситуацией с матерью Чийгоза, я обратился с письмами к Омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СПЧ Михаилу Федотову", - сообщил он.

Как известно, российские судьи отказали Ахтему Чийгозу в праве попрощаться со смертельно больной матерью.

Ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие  26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.

Украинская правда

Темы: политзаключенные Росcия
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