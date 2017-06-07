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Чийгозу не разрешили увидеть больную мать

Среда, 7 июня 2017, 15:25

В оккупированном Крыму, 7 июня, суд по делу в отношении Ахтема Чийгоза отказал защите в удовлетворении двух ходатайств.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает КрымSOS.

Адвокат заявил, что недавно стало известно о неизлечимой болезни матери Ахтема Чийгоза, чьи медицинские показатели крайне неутешительны. В связи с этим защита обратилась к суду с просьбой предоставить Чийгозу возможность увидеться с матерью.

"Было заявлено ходатайство о предоставлении Чийгозу краткосрочного выезда под конвоем, для того, чтобы встретиться со своей матерью. В настоящий момент она не может передвигаться и не может приехать к нему в следственный изолятор, чтобы встретиться. Суд посчитал, что такой возможности предоставить ему не может", – рассказал адвокат.

Защита также заявила ходатайство об изменении меры пресечения Ахтему Чийгозу на домашний арест, поскольку закон предусматривает возможность изменения меры пресечения, в случае, если новые обстоятельства не исследовались судами предыдущих инстанций.

"О состоянии здоровья его матери не было известно в те дни, когда проходило заседание первой инстанции, продлившее ему меру пресечения до 8 июля и заседание апелляционной инстанции, утвердившее это решение. В этом ходатайстве суд также отказал", – сообщил Николай Полозов.

Как известно, ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие  26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.

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Темы: Крым
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