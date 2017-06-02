Журналисты рассказали об автопарке работников СБУ, несмотря на угрозы

Стоимость автомобилей работников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов.

Об этом говорится в выпуске программы расследований "Схемы", вышедшем в эфир вопреки давлению со стороны Службы безопасности Украины.

Учитывая направление работы экономического управления СБУ и одновременно недоступность для украинцев деклараций его работников (как и всей СБУ), такая деятельность может создавать значительные коррупционные риски.

Поэтому "Схемы" решили исследовать и проанализировать не только деятельность, но и образ жизни работников управления наглядно - фиксируя машины, которыми они пользуются и анализируя стоимость этих транспортных средств.

Несколько дней каждое утро камера журналистов фиксировала, как на парковку заезжает Lexus, а его водитель каждый раз заходит в управление. На вопрос журналистов мужчина решил не отвечать.

Еще одного мужчину, который ездит на BMW стоимостью около 60 000 долларов, съемочная группа программы видела возле управления несколько раз - рано утром, в полдень и вечером. В один из дней он в хорошем настроении в компании другого заносил в здание несколько пакетов с продуктами. На вопрос журналистов он ответил, что не является сотрудником управления, а ходит туда на допросы.

При этом номерные знаки этого автомобиля отсутствуют в реестрах правоохранителей, что может свидетельствовать о том, что это оперативные номера, которые часто используют спецслужбисты.

Среди автомобилей, которые постоянно можно видеть возле управления - Volkswagen Tоuareg стоимостью около 50 000 долларов. По данным источников программы "Схемы", водитель - Дмитрий Беззубенко, один из заместителей начальника управления.

На автомобиле Acura стоимостью около 25 000 долларов, в управление СБУ ездит, как предполагают журналисты, сотрудник СБУ Виталий Крысько. По данным источников программы, это авто принадлежит зарегистрированной в Крыму Татьяне Крысько.

Внедорожником Toyota Land Cruiser приблизительной стоимостью 60 000 долларов, который приезжает и утром и стоит на парковке до вечера, пользуется, вероятно, заместитель начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Дмитрий Бузницкий.

Однако это авто зарегистрировано на 63-летнюю диспетчера шлюза государственного предприятия "Укрводшлях" Елизавету Бузницкую, доход которой, согласно декларации, составляет около 250 долларов в месяц.

Еще один автомобиль BMW GT стоимостью около 40 000 долларов, как выяснилось, принадлежит преподавателю Каменец-Подольского индустриального колледжа Владимиру Бурлюку, но ездит на ней человек по имени Алексей. Он отказался признать, что является сотрудником СБУ.

Еще один сотрудник СБУ Юрий Борейчук, как выяснилось, ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser, стоимость модели которого составляет около 70 000 долларов.

Как сообщалось, за полтора часа до выхода в эфир этого выпуска программы, журналисты получили письмо от СБУ за подписью начальника управления взаимодействия со СМИ Елены Гитлянской с намеком на уголовную ответственность в случае публикации сюжета.