США показали самый большой в мире самолет на два фюзеляжа

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Пятница, 2 июня 2017, 07:59

В Калифорнии впервые выкатили из ангара самый большой по размаху крыльев самолет в мире.

Об этом пишет The Washington Post.

Самолет Stratolaunch, имеет впечатляющие показатели: размах крыльев почти 120 м или более, чем футбольное поле, а его высота более 15 м. Без топлива он весит почти 226,7 тонн. Но он может нести 113,3 тонны топлива, а его общий вес может достигать 4,5 тыс тонн.

Самолет имеет 28 колес и шесть реактивных двигателей. В его производстве использованы 60 миль провода.

Такой большой самолет создан для запуска ракет с воздуха. Ракеты должны крепиться к низу гигантского самолета, который, в свою очередь, должен поднимать их на высоту 10,5 тыс метров, а потом они будут запускаться в космос.

Компания Stratolaunch Systems, которая разработала самолет, считает, что "воздушный старт" является более дешевым и эффективным способом для доставки спутников в космос, чем ракеты, которые запускаются вертикально с земли.

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