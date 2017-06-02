США показали найбільший у світі літак на два фюзеляжі
В Каліфорнії вперше викотили з ангару найбільший за розмахом крил літак у світі.
Про це пише The Washington Post.
Літак Stratolaunch, має вражаючі показники: розмах крил майже 120 м або більше, ніж футбольне поле, а його висота понад 15 м. Без палива він важить майже 226,7 тон. Але він може нести 113,3 тони палива, а його загальна вага може досягати 4,5 тис тон.
Літак має 28 коліс і шість реактивних двигунів. У його виробництві використано 60 миль дроту.
Такий великий літак створений для запуску ракет з повітря. Ракети мають кріпитися до низу гігантського літака, який, у свою чергу, має піднімати їх на висоту 10,5 тис метрів, а потім вони запускатимуться в космос.
Компанія Stratolaunch Systems, що розробила літак, вважає, що "повітряний старт" є дешевшим і ефективнішим способом для доставки супутників в космос, ніж ракети, які запускаються вертикально з землі.
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