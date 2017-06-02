Мариуполь, Херсон, Николаев и Одессу соединят поездом на лето

К курортному сезону публичное акционерное общество "Укрзализныця" запустит поезд Одесса – Мариуполь.



Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Мариуполе 1 июня, информирует железнодорожная компания.



Поезд Одесса – Мариуполь №192/191 начнет курсировать с 20 июня 2017 года и будет ходить через день по нечетным числам.



Из Одессы будет отправляться по нечетным числам в 14:31 и прибывать в Мариуполь в 12:20 следующего дня.



В обратном направлении по четным числам: отправление из Мариуполя в 13:45 и прибытие в Одессу в 10:06 следующего дня.



Останавливаться поезд в 12 населенных пунктах, в частности в Запорожье, Херсоне, Николаеве и других городах.



Это позволит улучшить логистику для более 3 миллионов жителей этих регионов и туристов.



Сейчас Мариуполь имеет пассажирское железнодорожное сообщение с Киевом, Львовом, Днепром и Харьковом.



С запуском поезда №192/191 будет прямое железнодорожное сообщение Мариуполя с Запорожьем, Николаевом, Херсоном и Одессой, подчеркивают в "Укрзализныце".