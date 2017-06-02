Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром

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Пятница, 2 июня 2017, 12:05

Во Львове прощаются с бывшим главой Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром.

Как сообщает сайт 032.ua, гроб с телом Блаженнейшего 1 июня прибыл в Собор св. Юра.

В течение 2 и 3 июня собор будет открытым круглосуточно для всех, чтобы каждый смог прийти и лично попрощаться с Любомиром Гузаром.

 
Труну заносили на руках
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Попрощаться пришел и мэр Львова Андрей Садовый
 
Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук

"Высокий замок" отмечает, что на службе 1 июня присутствовали не только люди пожилого возраста, но и много молодежи, а на церемонии царила атмосфера умиротворения.

Прощаться с архиепископом верующие смогут еще два дня. Собор Святого Юра будет открыт круглосуточно, до поминальной ходы, которая пройдет в субботу. После этого кортеж с телом Блаженнейшего Любомира отправится в Киев.

Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Как известно, 31 мая на 85-м году жизни скончался глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар.

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Темы: церковь
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IP: 46.164.135.---volos_8602.06.2017 12:27
Вічна память.
Чудова людина була, з самого дитинства завжди з цікавістю його слухав.
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