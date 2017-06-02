Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром
Во Львове прощаются с бывшим главой Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром.
Как сообщает сайт 032.ua, гроб с телом Блаженнейшего 1 июня прибыл в Собор св. Юра.
В течение 2 и 3 июня собор будет открытым круглосуточно для всех, чтобы каждый смог прийти и лично попрощаться с Любомиром Гузаром.
"Высокий замок" отмечает, что на службе 1 июня присутствовали не только люди пожилого возраста, но и много молодежи, а на церемонии царила атмосфера умиротворения.
Прощаться с архиепископом верующие смогут еще два дня. Собор Святого Юра будет открыт круглосуточно, до поминальной ходы, которая пройдет в субботу. После этого кортеж с телом Блаженнейшего Любомира отправится в Киев.
Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.
Как известно, 31 мая на 85-м году жизни скончался глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар.
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Чудова людина була, з самого дитинства завжди з цікавістю його слухав.