Похороны Любомира Гузара состоятся в понедельник

Похороны Блаженнейшего Любомира Гузара, бывшего главы Украинской греко-католической церкви состоятся 5 июня.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

"Архиерейская Божественная Литургия с Образом похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельнику, 5 Июня 2017, в 11.00 в Патриаршем соборе", - говорится в сообщении.

Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Но перед этим с 1 по 3 июня заупокойные Архиерейские Литургии состоятся во Львове в соборе Святого Юра. В субботу состоится похоронная процессия по улицам Львова и панихида.

1 июня во Львове объявлен днем траура в связи со смертью Любомира Гузара.

В пятницу в 10.00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве Блаженнейший Святослав, Отец и Глава УГКЦ, сделает официальное заявление по поводу смерти Блаженнейшего Любомира (Гузара)