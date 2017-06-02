Во Львове поиздевались над советским монументом

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Пятница, 2 июня 2017, 12:20

Неизвестные облили красной краской Монумент славы во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"Сегодня, 2 июня, в 9.30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской Монумент Славы. На место происшествия направлены наряд полиции, а также следственно-оперативная группа", - рассказали правоохранители.

По их данным, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
Фото: facebook / Іван Кривий
 
 

Украинская правда

Темы: Львов чрезвычайное происшествие
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IP: 176.108.7.---pyrav02.06.2017 12:53
А на що той монумент схожий? Чортівня якась.
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