У Львові познущалися з радянського монументу

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П'ятниця, 2 червня 2017, 12:20

Невідомі облили червоною фарбою Монумент слави у Львові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області,

"Сьогодні, 2 червня, о 9.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Стрийській у Львові невідомі облили червоною фарбою Монумент Слави. На місце події скеровано наряд поліції, а також слідчо-оперативну групу", - розповіли правоохоронці.

За їхніми даними, працює правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 
Фото: facebook / Іван Кривий
 
 

Українська правда

Теми: Львів надзвичайна подія
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Коментарі — 1
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IP: 176.108.7.---pyrav02.06.2017 12:53
А на що той монумент схожий? Чортівня якась.
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