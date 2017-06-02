У Львові познущалися з радянського монументу
Невідомі облили червоною фарбою Монумент слави у Львові.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області,
"Сьогодні, 2 червня, о 9.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Стрийській у Львові невідомі облили червоною фарбою Монумент Слави. На місце події скеровано наряд поліції, а також слідчо-оперативну групу", - розповіли правоохоронці.
За їхніми даними, працює правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.