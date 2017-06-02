У Львові познущалися з радянського монументу

Невідомі облили червоною фарбою Монумент слави у Львові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області,

"Сьогодні, 2 червня, о 9.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Стрийській у Львові невідомі облили червоною фарбою Монумент Слави. На місце події скеровано наряд поліції, а також слідчо-оперативну групу", - розповіли правоохоронці.

За їхніми даними, працює правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: facebook / Іван Кривий

Українська правда