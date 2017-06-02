Экс-директору компании, разрабатывающей ПО для э-деклараций, выбрали меру пресечения

Бывшему директору ООО "Миранда" избрана мера пресечения в виде залога в размере 934,4 тыс грн и личное обязательство.

Такое решение суд принял по ходатайству прокуратуры Киевской области.

Прокуратура считает, что экс-директор "получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, несмотря на договора, через субподрядную организацию, которая имеет признаки фиктивности, перечислил полученные средства на счета общества, которое является резидентом Украина".

"При пересчете указанных средств в госбюджет Украины не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти 1 млн грн", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Сумма залога соответствует стоимости нанесенного ущерба государству, добавили в прокуратуре.

Действия экс-директора квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 30 мая следственное управление ГФС в Киевской области провело обыски в офисе компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования, а также и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова.

Как известно, 30 мая следственное управление ГФС в Киевской области провело обыски в офисе компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования, а также и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова.