Уже 17 человек лишены свободы за терроризм на Донбассе

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Вторник, 20 июня 2017, 10:15

С 2015 года военная прокуратура провела досудебное расследование в 50 производствах по фактам преступлений, совершенным на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал заместитель военного прокурора сил АТО, подполковник юстиции Иван Сиводед на брифинге в Краматорске 19 июня, информирует Министерство обороны.

"Военной прокуратурой сил АТО продолжается работа по борьбе с преступлениями, совершенными на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и представителями так называемых ДНР и ЛНР", – сказал он.

"Всего в течение 2015-2017 годов нами было осуществлено предварительное расследование по 50-ти таким уголовным производствам", – сообщил Сиводед.

"Кроме того, за это время было поддержано государственное обвинение по 16 уголовным производствам в отношении 17 человек, незаконная деятельность которых связана с участием в террористических группировках или которые осуществляли их финансирование. В частности, суд признал их всех виновными и назначил меру наказания от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс АТО война терроризм прокуратура
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