Найем говорит, что САП задерживает представление на Довгого

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Вторник, 20 июня 2017, 12:41

Народный депутат фракции БПП Мустафа Найем просит генерального прокурора Юрия Луценко и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого подтвердить существование проекта представления о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого.

Скан-копию депутатского запроса Найем опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 20 июня.

По данным нардепа, Генеральная прокуратура подготовила и передала САП проект представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого.

"Насколько мне известно, на данный момент проект представления о снятии депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого находится на рассмотрении Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мне также известно, что и Довгий об этом знает и готовится", – говорит Найем.

Нардеп напоминает, что до конца текущей сессии остались две пленарные недели.

"Если представление не будет передано в Раду в ближайшее время, а потенциальный подозреваемый скроется от правоохранительных органов, это будет ответственностью органа, который задерживает документ. К сожалению, на данный момент, это САП", – отмечает Найем.

По данным нардепа, Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника "Жуков остров".

"Напомню, в августе 2007 года Киевсовет своим решением ликвидировал заказник "Жуков остров", сократив его площадь с 1630 га до 196 га. Впоследствии земля, оставшаяся вне заказника была роздана под застройку, в том числе фирмам близким Виктора Януковича и его партнеру, народному депутату Юрию Иванющенко", – отметил Найем.

Как известно, 22 февраля 2017 ГПУ сообщила, что объявила о подозрении экс-заместителю главы Киевской администрации - начальнику Главного управления земельных ресурсов. По данным ГПУ, этого чиновника подозревают в злоупотреблении властью при согласовании выделения 65,1 га земли в пределах Жукова острова.

23 февраля 2017 года столичная прокуратура провела обыски и сообщила о подозрении еще 3 экс-чиновникам команды Леонида Черновецкого, которые провели отчуждение 45 га земли на Жуковом острове.

15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что намерен инициировать снос всех незаконных имений на острове в Киеве. В частности, "от дворца (бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия) Иванющенко до действующих "слуг народа".

Украинская правда

Темы: Антикоррупционная прокуратура Киев Генпрокуратура неприкосновенность
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