Найєм каже, що САП затримує подання на Довгого

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Вівторок, 20 червня 2017, 12:41

Народний депутат фракції БПП Мустафа Найєм просить генерального прокурора Юрія Луценка та главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького підтвердити існування проекту подання про зняття депутатської недоторканності з позафракційного депутата Олеся Довгого.

Скан-копію депутатського запиту Найєм опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook 20 червня.

За даними нардепа, Генеральна прокуратура підготувала і передала САП проект подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.

"Наскільки мені відомо, на даний момент проект подання про зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого знаходиться на розгляді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мені також відомо, що і Довгий про це знає і готується", – каже Найєм.

Нардеп нагадує, що до кінця поточної сесії залишилися два пленарні тижні.

"Якщо подання не буде передано в Раду найближчим часом, а потенційний підозрюваний сховається від правоохоронних органів, це буде відповідальністю органу, який затримує документ.

На жаль, на даний момент, це САП", – зазначає Найєм.

За даними нардепа, Довгий є фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного виділення земельних ділянок на території об'єкту, що охороняється заповідника "Жуків острів".

"Нагадаю, в серпні 2007 року Київрада своїм рішенням ліквідувала заказник "Жуків острів", скоротивши його площу з 1630 га до 196 га. Згодом земля, що залишилася поза заказника була роздана під забудову, в тому числі фірмам близьким Віктора Януковича і його партнеру, народному депутату Юрію Іванющенко", – зазначив Найєм.

Як відомо, 22 лютого 2017 року ГПУ повідомила, що оголосила про підозру екс-заступнику голови Київської адміністрації – начальнику Головного управління земельних ресурсів. За даними ГПУ, цього чиновника підозрюють у зловживанні владою під час узгодження виділення 65,1 га землі у межах Жукового острова.

23 лютого столична прокуратура провела обшуки та повідомила про підозру ще 3 екс-посадовцям команди Леоніда Черновецького, які відчужили 45 га землі на острові "Жуків". 

15 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що має намір ініціювати знесення всіх незаконних маєтків на Жуковому острові в Києві. Зокрема "від палацу (колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Юрія) Іванющенка до діючих "слуг народу". 

Українська правда

Теми: Антикорупційна прокуратура Київ Генпрокуратура недоторканність
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