Депутаты установили новый рекорд кнопкодавства

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Вторник, 20 июня 2017, 16:22

Во время голосования на пленарном заседании во вторник активисты зафиксировали новый рекорд кнопкодавства.

Об этом своем сайте сообщает "Чесно".

В массовом нарушении Конституции участвовали десять нардепов.

Из группы "Партия Возрождения" кнопкодавилы - Антон Яценко, Евгений Геллер, Виталий Хомутынник, Дмитрий Святаш, Виктор Бондарь и Станислав Березкин.

От "Оппозиционного блока", вероятно, кнопкодавив Михаил Добкин за брата Дмитрия.

Из "Народного фронта" на кнопкодавстве поймали Сергея Фаермарка, Александра Кирша и Андрея Реку.

Темы: кнопкодавство Верховная Рада
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