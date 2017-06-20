Путин показал фейковое видео даже в фильме о себе

Президент РФ Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему сериал о хозяине Кремля, видео, как российская авиация обстреливает Сирию. Оно оказалось фейком.

На видео обратили внимание журналисты российского издания Meduza. Так, в сериале "Путин" Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована "работа нашей авиации" в Сирии.

В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет "Апач" атакует талибов в Афганистане.

Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с "Апача", и пришла к выводу, что это одно и то же видео.

Кадры "работы ВКС РФ против ИГ", которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) June 20, 2017

Оригинал видео опубликовано на официальном сайте military.com.

Сцена, в которой Владимир Путин демонстрирует Оливеру Стоуну видеозапись, содержится в третьей серии сериала "Путин". Ее покажут в РФ по Первому каналу 21 июня.