Путин показал фейковое видео даже в фильме о себе

1768 просмотров
0
Вторник, 20 июня 2017, 17:13

Президент РФ Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему сериал о хозяине Кремля, видео, как российская авиация обстреливает Сирию. Оно оказалось фейком.

На видео обратили внимание журналисты российского издания Meduza. Так, в сериале "Путин" Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована "работа нашей авиации" в Сирии.

В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет "Апач" атакует талибов в Афганистане.

Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с "Апача", и пришла к выводу, что это одно и то же видео.

Оригинал видео опубликовано на официальном сайте military.com.

Сцена, в которой Владимир Путин демонстрирует Оливеру Стоуну видеозапись, содержится в третьей серии сериала "Путин". Ее покажут в РФ по Первому каналу 21 июня.

Темы: Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Был ли Медведчук в ОУН? 19 июня 2017, 11:16
CNN: Российская мафия финансировала разработку сирийского химоружия 18 июня 2017, 07:13
Путин недоволен новыми санкциями США, но отвечать не спешит 18 июня 2017, 04:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Путин показал фейковое видео даже в фильме о себе
Roshen полностью прекратил работу в России
Супрун не увидела во Львове чрезвычайной ситуации с мусором
В деле Розенблатта-Полякова задержаны шесть человек
Все новости
Поймать фокус

Ученые советуют, как заставить мозг работать

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям