Из-за пожара в центре эвакуируют Печерский райсуд

В центре Киева в здании Печерского районного суда Киева проводят эвакуацию работников и посетителей.



Об этом сообщили в пресс-центре Судебной власти, передает "Радио Свобода".



В центре Киева горит здание бывшего центрального гастронома, который находится на реставрации, на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого.



На месте работают несколько бригад пожарных: около полутора десятков пожарных автомобилей, дежурят автомобили "скорой помощи".



О пострадавших и причину пожара пока не сообщается.



По данным ДСНС, пожар происходит у дома по адресу Крещатик 40\1.



Печерский райсуд расположен в здании по адресу Крещатик, 42-А.