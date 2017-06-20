Через пожежу на Хрещатику евакуюють Печерський райсуд
В центрі Києва у будівлі Печерського районного суду Києва проводять евакуацію працівників та відвідувачів.
Про це повідомили у прес-центрі Судової влади, передає "Радіо Свобода".
У центрі Києві горить будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації, на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького.
На місці працюють кілька бригад пожежників: близько півтора десятка пожежних автомобілів, чергують автомобілі "швидкої допомоги".
Про постраждалих і причину пожежі наразі не повідомляють.
За даними ДСНС, пожежа відбуваєтьсяу будинку за адресою Хрещатик 40\1.
Печерський райсуд розташований у будинку за адресою Хрещатик, 42-А.
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