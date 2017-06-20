Через пожежу на Хрещатику евакуюють Печерський райсуд

887 переглядів
0
Вівторок, 20 червня 2017, 18:48

В центрі Києва у будівлі Печерського районного суду Києва проводять евакуацію працівників та відвідувачів.

Про це повідомили у прес-центрі Судової влади, передає "Радіо Свобода".

У центрі Києві горить будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації, на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького.

На місці працюють кілька бригад пожежників: близько півтора десятка пожежних автомобілів, чергують автомобілі "швидкої допомоги".

Про постраждалих і причину пожежі наразі не повідомляють.

За даними ДСНС, пожежа відбуваєтьсяу будинку за адресою Хрещатик 40\1.

Печерський райсуд розташований у будинку за адресою Хрещатик, 42-А.

Теми: Київ суд ДСНС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Конфлікт в Могилянці: Як на акцію проти насилля пройшли 40 радикалів 20 червня 2017, 17:50
У Києві на Хрещатику пожежа 20 червня 2017, 17:26
Київрада зробила крок до розриву з "Київенерго", але договір продовжила 20 червня 2017, 13:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Консультативна місія ЄС: не маємо претензій до СБУ, але реформа потрібна
Порошенко зустрівся з Трампом
США ввели санкції проти 19 осіб та 39 компаній через агресію РФ
У Києві на Хрещатику пожежа
Усі новини
Real life

Як це працювати у школі, де уроки проходять в музеї, ІТ-компанії чи магазині

День батька

"Турбота як робота". Глави із книги Олени Стрельник