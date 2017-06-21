Порошенко: На Донбассе находятся более 40 тысяч боевиков РФ

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Среда, 21 июня 2017, 03:01

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории Украины находится более 40 тысяч российских боевиков.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.

"Сегодня у нас есть более трех тысяч регулярных российских войск на украинской территории, плюс российские боевики, все вместе – более 40 тысяч", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что на сегодняшний день увеличивается количество танков, артиллерии и других вооружений на оккупированной территории.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на содействие президента США Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Донбассе.

"Прежде всего, мы обсудили два блока вопросов. Первый – это достичь большой договоренности о мире", - сказал он.

По его словам, перемирие на Донбассе не соблюдается, однако руководство Украины по прежнему выступает за мирное урегулирование ситуации.

"Я абсолютно уверен, что президент Трамп является настоящим лидером, очень харизматичной персоной, может помочь мне принести мир на нашу землю подобно тому, как Рейган принес победу в Холодной войне без единого выстрела. Я в это верю", - сказал Порошенко.

Второй вопрос, по его словам, который обсудили стороны, - это сотрудничество между Украиной и США в экономической сфере.

Он отметил, что речь шла о сотрудничестве в разных сферах экономики, включая энергетику и инвестиционные проекты.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко Трамп Росcия
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