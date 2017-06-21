Порошенко: На Донбасі знаходяться понад 40 тисяч бойовиків РФ

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Середа, 21 червня 2017, 03:01

Президент України Петро Порошенко заявив, що на території України знаходиться понад 40 тисяч російських бойовиків.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News в ході робочого візиту до Вашингтона.

"Сьогодні у нас є більше трьох тисяч регулярних російських військ на українській території, плюс російські бойовики, все разом - більше 40 тисяч", - заявив Порошенко.

Він також додав, що на сьогоднішній день збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території.

Крім того, Порошенко висловив надію на сприяння президента США Дональда Трампа в питанні досягнення миру на Донбасі.

"Перш за все, ми обговорили два блоки питань. Перший - це досягти великої домовленості про мир", - сказав він.

За його словами, перемир'я на Донбасі не дотримується, проте керівництво України як і раніше виступає за мирне врегулювання ситуації.

"Я абсолютно впевнений, що президент Трамп є справжнім лідером, дуже харизматичною персоною, може допомогти мені принести мир на нашу землю подібно до того, як Рейган приніс перемогу в Холодній війні без єдиного пострілу. Я в це вірю", - сказав Порошенко.

Друге питання, за його словами, який обговорили сторони, - це співпраця між Україною і США в економічній сфері.

Він зазначив, що мова йшла про співпрацю в різних сферах економіки, включаючи енергетику і інвестиційні проекти.         

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко Трамп Росія
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