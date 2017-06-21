День в АТО: 12 обстрелов, больше всего - на Приморском направлении

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Среда, 21 июня 2017, 19:55

В среду пророссийские боевики активно прибегали к вооруженным провокациям до рассвета, а днем ​​относительно снизили свою огневую активность.

Как сообщает пресс-центр АТО, всего было зафиксировано 12 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Дважды боевики применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию.

Согласно информации, большинство нарушений незаконными вооруженными формированиями условий прекращения огня в среду состоялась именно Приморском направлении.

"Тяжелого артиллерийского вооружения противник не использовал. Однако из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенных в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении НВФ с начала суток только один раз открывали огонь по позициям украинских защитников. А именно - вблизи Луганского, что на Светлодарскрй дуге, били в сторону оборонительных укреплений из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования оба раза применяли запрещенную артиллерию. В частности, сразу после полуночи они совершили обстрел одного из наших опорных пунктов вблизи Крымского со 152-мм артиллерийских систем.

А на рассвете боевики били по позициям сил АТО в районе Трехизбенки из минометов калибра 120 мм. Кроме того, после полудня они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку урочища Слоев Угол, в Станично-Луганском районе.
Ни один военнослужащий ВС Украины в результате боевых действий в этот день не пострадал.

Темы: АТО
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