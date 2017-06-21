"Одноклассники" нашли способ обойти украинские санкции

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Среда, 21 июня 2017, 22:42

Российская соцсеть "Одноклассники" нашла способ обойти запрет на блокировку в Украине.

Как сообщает УНИАН, соцсеть обновила мобильное приложение, которое обходит запрет, и разослала информацию об этом в письмах пользователям.

Отмечается, что установив это приложение на смартфоне, жители Украины смогут снова заходить в "Одноклассники".

Как известно, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения.

Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники".

Темы: санкции соцсети
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