На Луганщине задержали и.о. начальника Держгеокадастра за 500 тыс. взятки

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Четверг, 22 июня 2017, 12:11

Военная прокуратура поймала и.о. начальника Главного управления Держгеокадастра в Луганской области Евгения Коржа на получении 500 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщил в своем Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"21.06.2017 военной прокуратурой Луганского гарнизона совместно с областной Нацполициею задокументировано и.о. начальника ГУ Держгеокадастра в Луганской области Е. Коржа, который через двух посредников требовал и получил взятку 500 тыс. грн. от гражданина Украины за содействие в выделении земельных участков общей площадью 225 га", - написал Луценко.

Генпрокурор также отметил, что предшественника Коржа задержали за взятку в сумме 100 тыс. гривен.

 

"Учитывая системность взяточничества в этой области готовлю письмо на премьер-министра: стоит навести порядок в этом коррумпированном ведомстве, не дожидаясь прокуроров", - добавил Луценко.

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