Порошенко встретится с Макроном 26 июня

Телефонный разговор в "нормандском формате" планируется на следующей неделе, а 26 июня президент Петр Порошенко встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Об этом сказал президент Украины во время совместного брифинга с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.



"Я подтверждаю, что мы имеем эффективную координацию. И 26 числа (июня - ред.) нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. У него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к телефонному разговору на следующей неделе в "нормандской формате". Это важные и эффективные недели для Украины и Европы", - сказал Порошенко.



Как известно, 20 июня президент Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.



Украинская правда