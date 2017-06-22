Порошенко зустрінеться з Макроном 26 червня

Телефонна розмова у "Нормандському форматі" плануються наступного тижня, а 26 червня президент Петро Порошенко зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це сказав президент України під час спільного брифінга з головою Європейської Ради Дональдом Туском.

"Я підтверджую, що ми маємо ефективну координацію. І 26 числа (червня – ред.) нас запросили зустрітися з президентом Макроном у Парижі. В нього дуже проєвропейська позиція. Ми готуємося до телефонної розмови наступного тижня у "Нормандському форматі". Це важливі і ефективні тижні для України і Європи", - сказав Порошенко.

Як відомо, 20 червня Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Українська правда